مزايدة عالمية للتنقيب عن 10 خامات تعدينية فى مصر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل نهاية العام الجاري 2020، لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن خامات تعدينية بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر وأسوان، والتي ستعد من أكبر المزايدات العالمية التي طرحتها مصر دون الذهب.وقال مصدر بوزارة البترول، لـ"الدستور"، إن هيئة الثروة المعدنية انتهت بالفعل من إعداد الدراسات اللازمة لطرح المزايدة، وتم إرسالها للجهات المعنية للموافقة عليها ثم اعتمادها من المهندس طارق الملا وزير البترول.وأوضح المسئول، أنه سيتم طرح نحو 10 خامات خلال المزايدة الجديدة من أهمها "النحاس- الكاولين- الزنك- الرصاص- رمل الزجاج- الفوسفات-الكوراتز- فلسبار- الحديد- الليثيوم"، والتي تعد هذه الخامات من أهم الخامات التعدينية في مصر بعد "الذهب"، مشيرًا إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا، أمر بسرعة الانتهاء من المزايدة ليتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ترسية مزايدة الذهب التى تم إغلاق باب التقدم لها في 15 سبتمبر الجاري وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمزايدة قبل شهرين من موعد غلقها.وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول وقيادات التعدين في مصر على رأسهم المهندس علا خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وفريق التطوير التابع له والدكتور أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية يعملون حاليًا على كيفية الاستفادة من القيمة المضافة من الخامات التعدينية التي سيتم طرحها والعمل على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية لتلبية احتياجات السوق المحلى، خاصة أن الخامات التعدينية المستغلة حاليًا فى مصر تصل إلى نحو 25 خامة فقط، في حين أن مصر بها أكثر من 42 خامة تعدينية من أجود أنواع الخامات فى العالم، لم يتم استغلالها جميعا حتى الآن، وبناءً على تعليمات "الملا" وخطة التطوير التى يشهدها قطاع التعدين حاليًا وجّه الوزير ببذل المزيد من الجهد وسرعة استغلال الثروات الطبيعية الموجودة فى جميع المناطق بمصر، خاصة سيناء والصحراء الشرقية.