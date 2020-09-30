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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر2020، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: احذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي.
عاطفيًا: تظهر بعض الصدامات في الآراء وتتعرّض لبعض التجارب التي تمتحن خصال الشريك كما تريده أن يعاملك هو.
صحيًا: تتلقى عروضًا للسفر، لكنك قد تختار منها ما تشعر بأنه يتطلب حركة ونشاطًا.

الثور
مهنيًا: لا تخاطر بعملك ولا تقم بأي مغامرات وإلا ستخذل المحيطين بك.
عاطفيًا: لا تتجاهل العواطف التي تربطك بالشريك لأنك قد تجرح مشاعره في أي وقت.
صحيًا: كن على يقين أن الانتباه للصحة أمر غاية في الأهمية ويتطلب بعض التضحيات.

الجوزاء
مهنيًا: تتراكم التحديات وتتسابق لتمتحن قدرتك على المواجهة وعلى الصمود وإبداء الإرادة الصلبة.
عاطفيًا: يبدو التواصل مع الشريك صعبًا هذا اليوم إذ يسود سوء التفاهم بينكما.
صحيًا: لا تتردد في الابتعاد عن كل ما من شأنه إرهاق أعصابك مهما تكن الظروف.

السرطان
مهنيًا: تحضر اجتماعًا مهمًا تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: تشعر بسعادة كبيرة عندما تمضي والشريك أوقاتًا ممتعة وتتمنى أن تطول لتبقى قربه أطول مدة ممكنة.
صحيًا: لا تستخف بشمس أيلول فهي مؤذية إذا عرّضت نفسك لها مدة طويلة.

الأسد
مهنيًا: لا تظهر كل طاقاتك وإمكانياتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوها لمصلحتهم.
عاطفيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا لفراغ.
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، بل أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.

العذراء
مهنيًا: اسعَ إلى كسب رضى رئيس عملك لتتمكن من تخطي الأزمات التي تواجهك.
عاطفيًا: خذ بنصيحة الأهل في اختيار الشريك لأن وجهة نظرهم صحيحة وصادرة عن خبرة.
صحيًا: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجابًا على صحتك.

الميزان
مهنيًا: تمنحك النظرة الشمولية ارتياحًا في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع.
عاطفيًا: لا تتكل على الحبيب بل كن مسؤولًا عن احتياجاتك ولا تقدّم له الوعود الكاذبة.
صحيًا: حاول أن تخفّف بعض الشيء من الأعمال غير المجدية والعشوائية.

العقرب
مهنيًا: تستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بفكاءاتك.
عاطفيًا: حكّم عقلك وتصالح مع الشريك لأنك بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: مارس هواية ركوب الدراجة الهوائية في المناطق السهلية فقط.

القوس
مهنيًا: قد تقدم على ترك العمل نتيجة الضغوط الكثيرة التي تواجهها، ناهيك بالمضايقات المستمرة من بعض الزملاء.
عاطفيًا: تستعيد العلاقة العاطفية وهجها، وتختار البقاء قرب الشريك أطول مدة ممكنة لتعوض الأيام التي باعدت بينكما.
صحيًا: مارس السباحة قدر المستطاع فهي الوحيدة التي تخلصك من آلام الظهر والكتفين.

الجدي
مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية.
عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه.
صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.

الدلو
مهنيًا: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.

الحوت
مهنيًا: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.

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