ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية بـ300 ألف جنيه

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا تهريب، أبرزها أقمشة، بضائع أجنبية الصنع بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 300 ألف جنيه.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى.وتحرير 790 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 179 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات، تم ضبط قضية تزوير.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.