محافظ القاهرة: بدء تطوير الطريق الدائري وتعويض أصحاب العشوائيات

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تواجه بعض التحديات على الطريق وبعض الأماكن العشوائية، والفترة المقبلة سيكون هناك بعض الإزالات، وسيتم تعويض المستحقين إذا لزم الأمر.وشدد محافظ القاهرة على أن الدولة لن تتأخر فى أى قرار يعود بالصالح على المواطن، مشيرًا إلى أنه تم رصد ميزانيات لذلك، وتتولي الوزارة كل تفاصيل هذا الملف.كان اللواء خالد عبدالعال قد عقد اجتماعًا تنفيذيًّا استهله بمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وموسم الشتاء.