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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: بدء تطوير الطريق الدائري وتعويض أصحاب العشوائيات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:38 م
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تواجه بعض التحديات على الطريق وبعض الأماكن العشوائية، والفترة المقبلة سيكون هناك بعض الإزالات، وسيتم تعويض المستحقين إذا لزم الأمر.

وشدد محافظ القاهرة على أن الدولة لن تتأخر فى أى قرار يعود بالصالح على المواطن، مشيرًا إلى أنه تم رصد ميزانيات لذلك، وتتولي الوزارة كل تفاصيل هذا الملف.

كان اللواء خالد عبدالعال قد عقد اجتماعًا تنفيذيًّا استهله بمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وموسم الشتاء.

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