خام عمان ينخفض إلى 41.6 دولار للبرميل في نوفمبر

أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسميلخام عمان في نوفمبر سينخفض 2.72 دولار إلى 41.6 دولار للبرميل.سعر البيع الرسمي للخام العماني في نوفمبر هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدار سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.ووفقا للحسابات، سيكون سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 41.15 دولار للبرميل لشهر نوفمبر بخصم 0.45 دولار للبرميل عن سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة.