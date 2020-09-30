لجان بيطرية لرش ومقاومة الجلد العقدي بالوادي الجديد

صرح الدكتور عمر عبد الغني مدير إدارة الطب البيطري بمركز الداخلة، صباح اليوم الأربعاء، باستمرار العمل لمواجهة مرض الجلد العقدي الذي انتشر بمحافظة الوادي الجديد.وأضاف عبد الغني، أنه تم تشكيل لجان لرش رؤوس الماشية بقرى ومدن الداخلة، ضد الطفيليات الخارجية لمنع انتشار مرض الجلد العقدي ومتابعة الحالات الإيجابية، وما هو مستجد لمرض الجلد العقدي.قال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في "الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة"، تواصل العمل ليلًا ونهارا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض وانتقاله من الفرافرة إلى المراكز الأخرى، والانتقال من القرى التي ظهرت بها الإصابات إلى القرى الأخرى.وأضاف أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عمل ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.