بعد قليل.. الصحة العالمية تستعرض آخر مستجدات فيروس كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).يناقش المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، ومستجدات تطوير لقاح الفيروس عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية "كوفاكس".يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.