الإعدام لـ6 من أعضاء خلية إرهابية فى الشرقية

قضت محكمة «جنايات الزقازيق» في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لـ6 من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا لقيامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزي أبوكبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية.وكانت هيئة المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثاني عشر إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر.صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.