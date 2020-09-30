رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام لـ6 من أعضاء خلية إرهابية فى الشرقية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
عدام
عدام
طباعة
قضت محكمة «جنايات الزقازيق» في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لـ6 من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا لقيامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزي أبوكبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية.

وكانت هيئة المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثاني عشر إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رأس الأفعى».. فضائح سيدة الفساد الأولى «موزة» والدة أمير قطر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

«البترول» تكشف سبب حريق خط أنابيب «السخنة- التبين»

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

يسرى حسان وفايد عبد العزيز فى آفاق اشتراكية.. اليوم

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»