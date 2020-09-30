تحرير 8 مخالفات تموينية خلال حملة بملوي (صور)

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين ملوي، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها مخالفة لمخبز لمخالفة المواصفات، و7 مخالفات ضد أصحاب محال اللحوم تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافةوأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات محال بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أضاف المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.