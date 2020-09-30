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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 8 مخالفات تموينية خلال حملة بملوي (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين ملوي، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها مخالفة لمخبز لمخالفة المواصفات، و7 مخالفات ضد أصحاب محال اللحوم تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات محال بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

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