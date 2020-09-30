قطع المياه 8 ساعات عن أبوالنمرس بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها (طموه، شبرامنت، زاوية أبومسلم، الحرانية، بني يوسف، نزلة الأشطر، منيل شيحة)، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020.وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 مترات لتهالكه.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع تأكيدها تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.