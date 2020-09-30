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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ موسم الإصابة بالإنفلونزا في الوقت الذي يتحدث فيه العلماء والأخصائيون عن احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس "كورونا".

تطرح الكثير من الأسئلة حول كيف سيكون الخريف والشتاء مع تفشي "كورونا" من جهة وبدأ موسم الإنفلونزا ونزلات البرد من جهة أخرى.

تحدثت أخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلويد، حول الإجراءات التي يمكن اتباعها للحماية من الإصابة من هذين المرضين، وذلك باتباع عدد من النصائح، بحسب ما نشرها موقع Clevelan Dclinic:

1-الحصول على لقاح الإنفلونزا: حيث يقلل هذا اللقاح من فرص الإصابة بالإنفلونزا كما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض شديد في حال العدوى.

2-مراعاة احتياطات السلامة: ففيروس "كورونا" ينتشر مثل فيروسات الإنفلونزا، من الرذاذ الذي يخرج من أنف أو فم المريض، أو من خلال لمس يدي الشخص المصاب أو وجهه، أو عن طريق لمس أشياء مثل مقابض الأبواب التي لمسها الأشخاص المصابون.

لذلك يفضل ارتداء القناع في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والمحافظة على مسافة أمان.

3-الاهتمام بصيدلية الأدوية المنزلية: من خلال تعبئتها بالأدوية الضرورية الجيدة في حال مرضت واضطررت للبقاء في المنزل، ومن هذه الأدوية خافض حرارة، مسكن آلام، شراب السعال، ميزان حرارة، مضاد التهاب.

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