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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التنظيم والإدارة» يعلن الانتهاء من تكويد أكثر من 7 ملايين مستند

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من إنشاء كود إلكتروني لـ7 ملايين و172 ألفا و305 مستندات من ملفات الجهاز حتى الآن، وإجراء مسح ضوئي لـ 6 ملايين و945 ألفا و941 مستندا منها، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أن رقمنة أعمال الجهاز الداخلية سوف تؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، مما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخل الجهاز بحيث تتم بشكل أسرع وفي وقت أقل، وهو ما سيشعر به المتعاملون مع الجهاز في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.

وأضاف الشيخ، في بيان له، أن الجهاز أنشأ وحدة "التواصل المؤسسي الرقمي" الرقمي للربط بين الجهاز والوزارات في المرحلة الأولى بحيث يتم التواصل إلكترونيًا بين تلك الجهات والجهاز، وتعمل الآن بشكل تجريبي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل جميع ملفات ومستندات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية، تمهيدًا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي تدريجيًا داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعومًا بدورة عمل مستندية رقمية بدلًا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

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