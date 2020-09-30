«النواب اللبناني» يبدأ جلسة لإقرار عدد من مشاريع القوانين

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء جلسة نيابية تشريعية تستمر يومين لدراسة عدد من مشاريع القوانين.وانعقدت الجلسة في مسرح قصر الأونيسكو ببيروت بدلًا من مبنى مجلس النواب، تجنبًا للإختلاط في ظل تفشي وباء " كورونا".وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا أول أمس الإثنين إلى عقد جلسة نيابية تشريعية يومي الاربعاء والخميس لدراسة وإقرار 40 مشروعًا واقتراحًا لقوانين مدرجة على جدول الأعمال وأهمها متعلق بالإثراء غير المشروع ومنح العفو العام.