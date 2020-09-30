«المنوفية» يتابع رصف طرق منوف بـ44 مليون جنيه

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن متابعة كل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رصف طريق"برهيم" بداية من ميدان الحصوة بطول 3 آلاف متر من الجهتين، كما جاري رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالي مسطح 123 كيلومتر بتكلفة تقديرية ما يقرب من 44 مليون جنيه، وهم (الجيش، بورسعيد، الروضة، عبدالله النديم، السلخانة القديم، القشلا، مسقة البطحة، بين النهدين، الكنيسة، المدارس"، في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.وأوضح محافظ المنوفية أنه وفقًا للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية "تتا-مدخل شنوفة"، بطول 4 كيلومترات بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق "العراقية-طملاي" بطول 15 كيلومتر بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري.وأضاف المحافظ بأنه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة منوف للعام المالي 20202021، وخلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى الآن، سيتم استكمال رصف مدخل طريق "شبرا بلولة" من الناحية البحرية باتجاه نقطة الشرطة بطول 8 كيلومترات بتكلفة مليون جنيه، وكذا ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب البريد وحتى مستشفى التكامل بطول 6 كيلومترات بتكلفة مليون جنيه، وجاري تسليم المواقع للمقاولين من خلال مديرية الطرق بالمحافظة للبدأ في تنفيذ الأعمال، كما سيتم ترميم الطبقة السطحية لطريق السرساوية بطول 1.5 كيلومترا بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة تقدر بمليون و600 ألف جنيه، فضلًا عن خطة رد الشيئ لأصله بمركز ومدينة منوف، والتي تتضمن شارع شاهين بطول 400 متر باعتماد 460 ألف جنيه وشارع مصطفى كامل بطول 300 متر باعتماد مالي 370 ألف جنيه، وشارع الجوازات بطول 700 متر باعتماد مليون و450 ألف جنيه، وجاري الطرح، مؤكدًا على أنه يتابع يوميًا نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال.