رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنوفية» يتابع رصف طرق منوف بـ44 مليون جنيه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
رصف طرق المنوفية
رصف طرق المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن متابعة كل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رصف طريق"برهيم" بداية من ميدان الحصوة بطول 3 آلاف متر من الجهتين، كما جاري رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالي مسطح 123 كيلومتر بتكلفة تقديرية ما يقرب من 44 مليون جنيه، وهم (الجيش، بورسعيد، الروضة، عبدالله النديم، السلخانة القديم، القشلا، مسقة البطحة، بين النهدين، الكنيسة، المدارس"، في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه وفقًا للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية "تتا-مدخل شنوفة"، بطول 4 كيلومترات بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق "العراقية-طملاي" بطول 15 كيلومتر بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضاف المحافظ بأنه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة منوف للعام المالي 20202021، وخلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى الآن، سيتم استكمال رصف مدخل طريق "شبرا بلولة" من الناحية البحرية باتجاه نقطة الشرطة بطول 8 كيلومترات بتكلفة مليون جنيه، وكذا ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب البريد وحتى مستشفى التكامل بطول 6 كيلومترات بتكلفة مليون جنيه، وجاري تسليم المواقع للمقاولين من خلال مديرية الطرق بالمحافظة للبدأ في تنفيذ الأعمال، كما سيتم ترميم الطبقة السطحية لطريق السرساوية بطول 1.5 كيلومترا بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة تقدر بمليون و600 ألف جنيه، فضلًا عن خطة رد الشيئ لأصله بمركز ومدينة منوف، والتي تتضمن شارع شاهين بطول 400 متر باعتماد 460 ألف جنيه وشارع مصطفى كامل بطول 300 متر باعتماد مالي 370 ألف جنيه، وشارع الجوازات بطول 700 متر باعتماد مليون و450 ألف جنيه، وجاري الطرح، مؤكدًا على أنه يتابع يوميًا نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال.

موضوعات متعلقة

اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

الأمن يفحص واقعة التحرش الجماعى بإفريقية بزهراء مدينة نصر

لخلافات مع زوجته.. موظف يستدرج الأطفال لاغتصابهم بالتجمع

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

يسرى حسان وفايد عبد العزيز فى آفاق اشتراكية.. اليوم

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»