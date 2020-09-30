7 ملايين مسن في مصر.. 16.5% منهم مشتغلين

أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر بلغ حوالي 7 مليون مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، وفقا لتقديرات السكان في 1 يناير 2020.وبلغ عدد المسنين الذكور 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2020 (73 سنة للذكور، 75.5 سنة للإناث).َووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2019، بلغت نسبة الأمية بين المسنين 56.5% عام 2019 (43.8% ذكور، 70.6% إناث).وارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بين المسنين من 8.9% عام 2018 إلى 10.3% عام 2019 (14.02% ذكور، 6.2% إناث).وبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن بنسبة 16.5% من إجمالي المسنين، وبلغت أعلى نسبة للمسنين العاملين في نشـاط الزراعة والصيـد 50.5%، ثم العاملون في نشاط تجارة الجملة.وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 (بيانات أولية)، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، فيما بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق 9% من إجمالي إشهادات الطلاق.وتمثل الوفيات بين المسنين 64.1% من إجمالي الوفيات عام 2019، حيث بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6% من إجمالي وفيات الذكور، وفى المقابل بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5% من إجمالي وفيات الإناث.وبلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 156 مؤسسة عام 2019 على مستوى الجمهورية، وقدر عدد المنتفعين بها 3412 مسن.وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 20172018، ارتفعت نسبة التدخين بين المسنين من 12.5% عام 2015 إلي 16.6% عام 20172018.