رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 ملايين مسن في مصر.. 16.5% منهم مشتغلين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر بلغ حوالي 7 مليون مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، وفقا لتقديرات السكان في 1 يناير 2020.

وبلغ عدد المسنين الذكور 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2020 (73 سنة للذكور، 75.5 سنة للإناث).

َووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2019، بلغت نسبة الأمية بين المسنين 56.5% عام 2019 (43.8% ذكور، 70.6% إناث).

وارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بين المسنين من 8.9% عام 2018 إلى 10.3% عام 2019 (14.02% ذكور، 6.2% إناث).

وبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن بنسبة 16.5% من إجمالي المسنين، وبلغت أعلى نسبة للمسنين العاملين في نشـاط الزراعة والصيـد 50.5%، ثم العاملون في نشاط تجارة الجملة.

وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 (بيانات أولية)، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، فيما بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق 9% من إجمالي إشهادات الطلاق.

وتمثل الوفيات بين المسنين 64.1% من إجمالي الوفيات عام 2019، حيث بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6% من إجمالي وفيات الذكور، وفى المقابل بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5% من إجمالي وفيات الإناث.

وبلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 156 مؤسسة عام 2019 على مستوى الجمهورية، وقدر عدد المنتفعين بها 3412 مسن.

وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 20172018، ارتفعت نسبة التدخين بين المسنين من 12.5% عام 2015 إلي 16.6% عام 20172018.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

«البترول» تكشف سبب حريق خط أنابيب «السخنة- التبين»

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

«رأس الأفعى».. فضائح سيدة الفساد الأولى «موزة» والدة أمير قطر

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

يسرى حسان وفايد عبد العزيز فى آفاق اشتراكية.. اليوم

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»