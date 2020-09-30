رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللواء إبراهيم عوض سكرتيرا مساعدا بمحافظة القاهرة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
مصطفى عبدالله
طباعة
وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الشكر لمصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، وثمن حرصه على عمله خلال فترة توليه منصبه، مهنئا خلفه اللواء إبراهيم عوض، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، خلال انعقاد المجلس صباح اليوم.

وقال محافظ القاهرة، في بيان، إن المحافظة بدأت أمس تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدأ أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.

وأكد أنه تم السماح بعودة أعمال البناء في كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء، على ألا يتجاوز الدور الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.

موضوعات متعلقة

لخلافات مع زوجته.. موظف يستدرج الأطفال لاغتصابهم بالتجمع

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

الأمن يفحص واقعة التحرش الجماعى بإفريقية بزهراء مدينة نصر

«رأس الأفعى».. فضائح سيدة الفساد الأولى «موزة» والدة أمير قطر

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

فيتامين يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

كيف تستعد لموسم الإنفلونزا في زمن «كورونا»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

يسرى حسان وفايد عبد العزيز فى آفاق اشتراكية.. اليوم

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»