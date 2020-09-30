اللواء إبراهيم عوض سكرتيرا مساعدا بمحافظة القاهرة

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الشكر لمصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، وثمن حرصه على عمله خلال فترة توليه منصبه، مهنئا خلفه اللواء إبراهيم عوض، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، خلال انعقاد المجلس صباح اليوم.وقال محافظ القاهرة، في بيان، إن المحافظة بدأت أمس تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدأ أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.وأكد أنه تم السماح بعودة أعمال البناء في كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء، على ألا يتجاوز الدور الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.