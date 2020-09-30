3 أبراج تتميز بالأناقة.. تعرف عليهم

1- برج الأسد

2- برج الميزان

3- برج الحمل

من الطبيعي أن تعتني كل فتاة بمظهرها؛ لكي تكن في أفضل صورة ممكنة، من خلال اختيار الملابس التي تناسبها، وتناسق الألوان مع وضع المكياج.وتنشر "الدستور" الأبراج الأكثر أناقة، وهي على النحو التالي:تحب فتاة برج الأسد أن تكون محل أنظار الجميع، بمجرد دخولها إلى أي مكان، وتحصل على ذلك من خلال اهتمامها بمظهرها، وتتميز فتاة هذا البرج بأنها تختار ما يناسبها من صيحات الموضة، وتهتم فتاة الأسد أيضًا بأدق تفاصيل إطلالتها حتى لو كانت صغيرة.تولي فتاة برج الميزان اهتمامًا كبيرًا بإطلالتها، وتعتبرها إحدى نقاط قوتها، غير أنها تفعل ذلك دون تكلف، وتحرص دائمًا على اختيار القطع البسيطة، وتنسيق الألوان التي تتماشى مع لون بشرتها وشعرها.تفكر دائمًا فتاة برج الحمل، في مدى شعورها بالرضا عن نفسها، والثقة التي تستمدها بالأساس من الاهتمام بمظهرها، يأتي على رأس أولوياتها، وتحرص دائمًا على اختيار قطعٍ بسيطة، تبقيها أنيقةً من دون تكلف.