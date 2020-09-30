أوكرانيا تسجل 4027 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 4027 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 208 آلاف و959 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4129 شخصا.وأشارت إلى أن هناك 2110 حالات تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 92 ألفا و360 حالة.