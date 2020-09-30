بلجيكا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 117 ألفا

أعلن معهد ​الصحة​ العام في ​بلجيكا​ "سيانسانو"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 117 ألفا و115 حالة، وذلك عقب تسجيل 1762 حالة إصابة جديدة.وقال المعهد، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 10 آلاف وحالة واحدة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.