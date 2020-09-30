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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحاف: تحديات تواجه عمل البعثات الدبلوماسية في العراق

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
أحمد الصحاف
أحمد الصحاف
وكالات
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن أن "هناك تحديات تواجه عمل البعثات الدبلوماسية في البلاد، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تنسق وتتواصل وتيسِّر عمل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق بشكل يومي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف قوله إن "الوزارة لا تزال تُشيد بعلاقاتها مع كل الأطراف، في ضوء شراكات استراتيجية متعددة، تلتزم احترام الدستور والقوانين النافذة وتؤكد مصالح الدولة وشعب العراق وأن العراق ملتزم باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".

وأضاف أن "هناك تحديات تواجه عمل البعثات الدبلوماسية، لذلك نحن نيسَّر العمل في ضوء بيئة التحديات هذه، وأن كل شركاء العراق وأصدقائه ينظرون إلى العراق على أنه لايزال في حيز القدرة على استمرار الشراكة والتعاون وبناء قاعدة المصالح المشتركة".

وأكد الصحاف أن "الوزارة تتواصل بشكل يومي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية على اختلاف مستوياتهم وتدرجاتهم الدبلوماسية، ويبحثون مع رؤساء الدوائر الاختصاص على اختلاف تعددياتهم بمركز الوزارة في بغداد، مختلف الموضوعات ذات الطابع المشترك بين بغداد وعواصم تلك الدول".

وقال المتحدث: "نحن نتبادل وجهات النظر حول أهم الفرص والإمكانات المشتركة، ونراجع أهم التحديات التي ينطوي عليها العمل الدبلوماسي المشترك، وننسق لنيسر العمل معهم أولا بأول وأن العمل والتنسيق مستمر حتى هذه الساعة، وبأعلى صورة".

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