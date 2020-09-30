تحطم مقاتلة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

أعلنت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.وأضاف جناح الطائرات البحرية الثالث أن طيار الطائرة "إف 35 بي" خرج من الطائرة ويتلقى العلاج بينما هبط طاقم الطائرة بسلام.وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.وقال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية على تويتر: "عند الساعة 1600 تقريبا ورد أن مقاتلة إف-35بي اصطدمت بطائرة كيه.سي-130جيه خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".وتابع أن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، حسبما نقلت وكالة رويترز.