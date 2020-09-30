مقتل قائد بالشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل قائد شرطة منطقة "كوهستان" في إقليم "بدخشان"، عبدالظاهر، في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان".ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة إقليم "بدخشان"، سناء الله روحاني، قوله إن مقاتلي حركة "طالبان" هاجموا المنطقة واندلعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات الأمن استمرت لأكثر من ثلاث ساعات في وقت متأخر من الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل قائد الشرطة وشرطيين آخرين، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة شرطيين أيضا.وقالت الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة "طالبان" قد قتلوا خلال الاشتباكات، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" حتى الآن على هذه الأنباء.