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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الطيران وسفير السنغال يبحثان تشغيل خط مباشر بين القاهرة وداكار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إيلى سى بيى، سفير دولة السنغال في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني.

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران، بسفير السنغال، وأكد حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية، واستعداد وزارة الطيران المدنى المصري لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار، التى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

من جانبه، أعرب السفير السنغالى، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطيران المدنى وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال.

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