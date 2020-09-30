ترامب يلخّص مناظرته مع بايدن بصورة

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صورة جديدة عبر حسابه على «تويتر»، والتي أظهرت ملخص ما حدث في المناظرة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.وأظهرت الصورة مواجهة المذيع كريس والاس، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين، في إشارة إلى انحياز المذيع الذي أدار المناظرة للمرشح الديمقراطي.وبدا أن ترامب، غير راض عن أداء مذيع «فوكس نيوز» كريس والاس، في إدارته للمناظرة الرئاسية الأولى.وشن المعلقون المحافظون هجومًا لاذعًا على المذيع كريس والاس، واتهموه بالانحياز لجو بايدن، حيث بدا أنه لم يقاطع جو بايدن، في كثير من الأحيان، على عكس تعامله مع الرئيس ترامب.