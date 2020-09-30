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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم الأربعاء؛ عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في حضور الاجتماع إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب القبطي بإعداد محدودة ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم "عيد النيروز"، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس الإلهي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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