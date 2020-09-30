إيطاليا: إصابات كورونا 313 ألفا والوفيات 35875

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 313 ألفا و11 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35875 حالة، وتعافى 226 ألفا و506 أشخاص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.