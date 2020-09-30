سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 52 ألفا والوفيات 2069

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 52 ألفا و871 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة زيورخ، وذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 2069 حالة وفاة، وتعافى من المرض 42 ألفا و700 شخص.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 31 أسبوعا.