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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تورد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
عبير سليم
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كشف صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على توريد 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا إلى مصر، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لصندوق الاستثمار: "اتفق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة فاركو للأدوية على توريد 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك- V إلى مصر".

وتابع البيان: "بفضل الاتفاقية، سيتمكن 25% من المصريين من الحصول على لقاح سبوتنيك- V"، مشيرا إلى وجود خطط في المستقبل لتوزيع اللقاح في الدول المجاورة لمصر.

جدير بالذكر أن أكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة قدمت طلبات لشراء لقاح "سبوتنيك- V".

في وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وهي تزويد 32 مليون جرعة من اللقاح إلى المكسيك، وما يصل إلى 50 مليون جرعة إلى البرازيل، و100 مليون جرعة إلى الهند، ما يصل إلى 35 مليون جرعة إلى أوزبكستان، و25 مليون جرعة إلى نيبال.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد- 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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