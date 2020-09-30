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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس فنزويلا يكشف عائدات بلاده من صادرات النفط

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده سجلت تراجعا "قويا" لعائدات النفط بين عامي 2014 و2019 بلغ 99%.

وأضاف مادورو، في خطاب تليفزيوني، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء؛ "بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني.. خلال ست سنوات خسرنا 99% من عائداتنا من العملات الصعبة".

وأشار إلى أن "وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا بلغت منذ العام 2015 نحو 30 مليار دولار سنويا"، موضحا أن "هذا الرقم لا يمكن تصوره حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا".

وحسب مادورو فإنه "بدلا من كل مئة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار في هذه الدولة، التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم".

وتابع: "والنتيجة فإن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013، إلى أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية".

وأردف أن السبب الرئيسي وراء ذلك "هو الحرب المعلنة على أسعار النفط، بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم".

لكن الخبراء الذي يقرون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا "فاقمت" من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.

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