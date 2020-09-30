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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتجاوز الـ100 حالة مجددًا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية
أ.ش.أ
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سجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و812 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تجاوز عتبة الـ100 إصابة، في الوقت الذي بدأت فيه عطلة عيد الشكر "تشوسوك".

وكان عدد الإصابات الجديدة قد انخفض إلى 38 إصابة في اليوم السابق، مسجلا أدنى مستوى له في 49 يوما، إلا أن إصابات متفرقة ظهرت في عدة أماكن، ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات بمقدار حوالي 3 أضعاف عن اليوم السابق، ليتجاوز مرة أخرى حاجز الـ100 إصابة.

وبهذا تتزايد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى، على خلفية زيادة حجم حركة الناس خلال عطلة عيد الشكر.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه من بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية، و20 إصابة وافدة من الخارج.

وبالنسبة للإصابات الوافدة، من بينها 5 إصابات تم تأكيدها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، و15 إصابة أخرى أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وجاءت 10 إصابات من أوزبكستان، و3 إصابات من نيبال، وإصابتان من ماليزيا، وإصابة واحدة من كل من الفلبين وإندونيسيا والعراق وبولندا والولايات المتحدة، ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج كانت 5 إصابات لمواطنين كوريين و15 إصابة لأجانب.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا بمقدار 6 حالات ليصل إلى 413 حالة، وبلغت نسبة الوفيات 73. 1%.

وانخفض عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة بمقدار 6 حالات إلى 109 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 120 حالة إلى 21 ألفًا و590 حالة.

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