المكسيك: 4.5 ألف إصابة جديدة بكورونا و560 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و560 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها، يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 738 ألفا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163.تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.