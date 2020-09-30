بايدن يسخر من ترامب: يمكنك حقن بعض المطهرات فى ذراعك

هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لافتراضه أن المواد المطهرة يمكن أن تساعد في علاج مرضى فيروس كورونا.وقال بايدن ساخرًا من تصريحات سابقة لترامب: "ربما يمكنك حقن بعض المطهرات في ذراعك وهذا كفيل بالأمر".وأضاف بايدن في أول مناظرة تليفزيونية مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر القادم: "لقد مات كثير من الأشخاص".واختلف ترامب وبايدن بشأن الموعد الذي سيكون فيه اللقاح جاهزًا، حيث قال ترامب إنه قد يستغرق أسابيع، بينما قال بايدن إنه لن يكون جاهزا حتى منتصف العام المقبل.