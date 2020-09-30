بايدن: ترامب زاد من الانقسام بين الأميركيين

قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن فيما يخص حرية الجنسيات والديمقراطية إن ما فعله ترامب زاد من الانقسام بين الأميركيين.وأكد أن، ترامب ابتعد عن مبادئ المساواة بين الأميركيين، فعندما كانت المظاهرة سلمية ولم تمت للعنف بأي صلة قام ترامب من مخبأه وطالب الشرطة أن تهاجم المتظاهرين بإلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم كما ذهب الى الكنيسة رافعًا الإنجيل مما قيل عنه من رجال الدين في أمريكا بما يحدث هو هراء.جورج فلويد هو‏ مواطن أمريكي من أصل أفريقي توفي في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة بالضغط على عنق فلويد (بركبته) لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق.وبدأ فلويد بالصراخ وبشكل متكرر: «لا أستطيع التنفس» خلال الدقائق الثلاث الأخيرة توقفت حركة فلويد وتوقف نبضه.