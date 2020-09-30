بايدن: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة

نعت المرشح الديمقراطى، جو بايدن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.واستكمل بايدن، خلال أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن ترمب استغل القانون الضريبي، كما دفع ترامب 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات، وقال ساخرا من ترامب "أصحاب المليارات لا يدفعون الضرائب".ورد ترامب على اتهامه بالتهرب الضريبي، بأنه يدفع الملايين كضرائب على مدى سنوات، ودفع ملايين الدولارات كضرائب في 2016 و2017.