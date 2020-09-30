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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:50 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
وسام عطية
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نعت المرشح الديمقراطى، جو بايدن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

واستكمل بايدن، خلال أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن ترمب استغل القانون الضريبي، كما دفع ترامب 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات، وقال ساخرا من ترامب "أصحاب المليارات لا يدفعون الضرائب".

ورد ترامب على اتهامه بالتهرب الضريبي، بأنه يدفع الملايين كضرائب على مدى سنوات، ودفع ملايين الدولارات كضرائب في 2016 و2017.

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