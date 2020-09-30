بايدن ينتقد ترامب بسبب التجمعات الانتخابية فى ظل انتشار كورونا

هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الأمريكي ترامب، بأن ما يحدث في الولايات المتحدة الآن من تجمعات انتخابية أمر كارثي ويعتر إقامته تجمعات انتخابية كبيرة عملًا غير مسؤول في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام بايدن، راعينا في التجمعات الانتخابية التباعد وإقامتها في الهواء الطلق، كما أننا لن نغلق البلاد ونفسد ما تم النهوض به من اقتصاد وتطور غير مسبوق.