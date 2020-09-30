بايدن لترامب: تعيين قاضية فى المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إن تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات.وأكد بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعجل في تسمية مرشحته للمحكمة العليا.جاء ذلك بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، عضوًا بالمحكمة العليا، خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن.