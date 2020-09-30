ترامب: لدينا الحق فى تسمية مرشحة للمحكمة العليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدينا مرشحة هائلة للمحكمة العليا، ولدينا الحق في تسمية مرشحة، مضيفًا أن القاضية إيمي باريت ستقوم بأداء رائع خلال عضويتها بالمحكمة العليا.جاء ذلك عند سؤاله عن ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوًا بالمحكمة العليا خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن.ورشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوًا بالمحكمة العليا.