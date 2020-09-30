بث مباشر.. انطلاق أول مناظرة رئاسية بين ترامب ومنافسه بايدن

انطلقت الآن المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن، والتي قد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة بين المرشح الجمهوري للرئاسة، ونظيره الديمقراطي.وقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر أمس الثلاثاء، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو حيث ستجري أول مناظرة بينه وبين خصمه الديمقراطي جو بايدن.