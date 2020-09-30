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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حالات خطيرة يسببها شرب الكثير من ماء الليمون.. تعرف عليها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:40 ص
ماء الليمون
ماء الليمون
وكالات
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يروج بعض الخبراء والمشاهير لماء الليمون كونه يضمن قائمة طويلة من الفوائد، بما في ذلك منع الجفاف والمساعدة على الهضم، ودعم فقدان الوزن.

لكن، مثل معظم الأشياء في الحياة، فإنه رغم الكثير من الفوائد، فهناك أشياء خطيرة يمكن أن تحدث عند شرب الكثير من ماء الليمون.

- يمكن أن يضر أسنانك:

نظرًا لأن الليمون شديد الحموضة، فإن التعرض المتكرر لكميات مفرطة منه يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

ولتجنب هذه المشكلة حاول شرب عصير الليمون أو الماء مع الليمون من خلال الشفاط لتقليل التعرض المباشر للحمض على أسنانك. ويجب أيضًا تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول ماء الليمون مباشرة وشرب الكثير من الماء العادي جنبًا إلى جنب مع أكواب مملوءة بالحمضيات.

- الكثير من ماء الليمون يمكن أن يزعج معدتك:

على الرغم من أن مجموعة الفوائد الواسعة لماء الليمون غالبًا ما تركز على صحة الأمعاء، وفقًا لموقع Medical News Today، فإن عصر الكثير في الماء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل: مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.

وينتج ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي عن طريق الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

قد ترغب في الابتعاد عن وضع شرائح الليمون في الماء عندما تكون في مطعم، حيث أنه في دراسة أجريت عام 2007 من مجلة Journal of Environmental Health، اختبر الباحثون 76 عينة ليمون من 21 مطعمًا مختلفًا خلال 43 زيارة ووجدوا أن الكثير من الليمون يحتوي على كائنات دقيقة، بما في ذلك بعض مسببات الأمراض.

ولتقليل المخاطر، اعصر الليمون في مشروبك بدلًا من إسقاط قطع منه في الماء. وإذا رأيت موظفين يتعاملون مع الليمون بأيديهم العارية، فقد يكون من الأفضل التمسك بالماء العادي.

- حموضة ماء الليمون تتسبب في حدوث تقرحات أو تفاقمها:

ليس هناك ما هو أسوأ من الاستيقاظ على الالتهاب المؤلم الناتج عن القرحة المتكونة حديثا. وعلى الرغم من أن معظمهم سيتخلصون من تلقاء أنفسهم في غضون أسبوع أو أسبوعين، إلا أن شرب الكثير من ماء الليمون قد يؤدي إلى تفاقم آفة القروح، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لموقع WebMD، إذا كنت تستهلك الكثير من الحمضيات، فقد تكون السبب الكامن وراء القرحة، وقد تكون هناك علاقة بين الحمضيات والصداع النصفي.

وعلى الرغم من عدم وجود صلة مؤكدة، إلا أن بعض الدراسات على مر السنين اكتشفت وجود صلة بين الصداع النصفي والحمضيات.

ووفقا لموقع WebMD، قد يرجع هذا الارتباط إلى حقيقة أن الليمون يحتوي على نسبة أعلى من التيرامين، وهو أحادي الأمين الطبيعي الذي غالبًا ما يرتبط بالصداع، مقارنة بالفواكة الأخرى.

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