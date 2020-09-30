منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعلق حقوق التصويت لفنزويلا بسبب عدم تسديد إسهاماتها المالية

علقت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية حقوق التصويت لفنزويلا؛ بسبب عدم سداد كاراكاس لإسهاماتها المستحقة عليها.وتدين فنزويلا للمنظمة بـ 9. 7 مليون دولار، بحسب قرار وافق عليه المجلس التوجيهي الثامن والخمسين للمنظمة، وهي مكتب إقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وتراكمت الديون منذ عام 2017.وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة دفعت الملايين من مواطنيها إلى الهجرة لدول مجاورة.