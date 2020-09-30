خلال دقائق.. ترامب وبايدن وجهًا لوجه فى «المناظرة الأولى»

أفادت قناة العربية، منذ قليل، عن إذاعة المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن تبدأ بعد أقل من نصف ساعة من الآن.وقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر أمس الثلاثاء، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو حيث ستجري أول مناظرة بينه وبين خصمه الديمقراطي جو بايدن.