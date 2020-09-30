مؤشر نيكى ينخفض 0.26% فى بداية التعامل بطوكيو
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
وكالاتطباعة
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.26 % إلى 23478.85 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقُا 0.47 % إلى 1650.32 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أول أمس الإثنين.
وصعد نيكي 0.81 % إلى 23391.96 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.74 % إلى 1646.28 نقطة.
وهبط نيكي 0.26 % إلى 23478.85 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقُا 0.47 % إلى 1650.32 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أول أمس الإثنين.
وصعد نيكي 0.81 % إلى 23391.96 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.74 % إلى 1646.28 نقطة.