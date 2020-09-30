مادورو: فنزويلا تستخدم العملة الرقمية فى التبادل التجارى

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يمكن استخدام العملات المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة «بترو».وقال الرئيس: «قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ "بترو" في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير».