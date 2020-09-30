الجزائر: 1110 حالة إصابة مستوردة بالملاريا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 1110 حالة إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.وحسب بيان للوزارة، فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ 918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ 96 حالة إصابة، في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة ب89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات، فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قدموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية.وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوب.