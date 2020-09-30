ميسى: أتحمل مسئولية أخطائى

قال ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إنه يأمل أن يجتاز أزمة محاولة الرحيل عن ناديه وتوجيه انتقادات حادة لمجلس الإدارة، مطالبًا الجميع بالاتحاد معا لمساعدة الفريق على قضاء موسم ناجح.وتقدم ميسي بطلب رسمي إلى برشلونة في أغسطس برغبته في فسخ عقده قبل أن يقرر في النهاية خوض الموسم الجديد، وهو الأخير في عقده، بسبب عدم رغبته في الدخول في نزاع قانوني مع ناديه.وبعد التراجع عن الرحيل، واصل ميسي انتقاد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في مقابلة في سبتمبر وانتقد طريقة التعامل مع لويس سواريز الذي غادر برشلونة وانتقل لأتليتيكو مدريد.وبالرغم من ذلك، قال ميسي، في مقابلة مع صحيفة سبورت، التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد يرغب في الدخول في أي نزاع مع النادي.وأضاف: "بعد الكثير من النزاع، أود أن أضع حدا لكل شيء يجب علينا جميعا الاتحاد واعتبار أن الأفضل لم يأت بعد يجب أن نكون دائما متحدين والسير في نفس الاتجاه، وأتحمل مسئولية أخطائي، إذا كانت قد حدثت، وهذا كان فقط من أجل محاولة أن يصبح برشلونة أفضل وأقوى‭"‬.وأكد الهداف التاريخي لبرشلونة أنه يشعر بالندم على التسبب في شعور مشجعي النادي بالألم لكنه قال إنه كان يعتقد أن رحيله عن الفريق، الذي قضى بين صفوفه 20 عاما، سيصب في مصلحة النادي.وأضاف: "إذا حدث في أي لحظة، أن شعر بعضهم بالاستياء من أي شيء قلته أو فعلته، فمن المؤكد ودون أي شك أن ما فعلته كان بسبب تفكيري أنه سيكون في أفضل مصلحة للنادي".