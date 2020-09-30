وكالة المغرب العربى تنعى أمير الكويت: رجل الحكمة والتسامح

نعت وكالة المغرب العربي للانباء (الوكالة المغربية الرسمية)، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصفته بأنه «رجل الحكمة والتسامح».وقالت الوكالة الرسمية، إنه برحيل الشيخ صباح الأحمد تودع الأمة العربية واحدًا من قادتها الحكماء الذي ظل طيلة المهام التي تولاها ببلاده حاملًا لهموم الوطن العربي، ومدافعًا عن قضاياه بحكمة وتوازن.وأشارت إلى أن الأمير الراحل ظل مستندًا في حكمه إلى مبادئ راسخة أساسها الدفاع عن القضايا العربية العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية.وعلى الصعيد الداخلي، قالت إن الأمير الراحل واصل بكل أمانة مشعل بناء دولة حديثة، وتحقيق النماء لشعبها، وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي، وتكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين الكويتيين.وأضافت أنه رغم قصر المدة التي قضاها في الحكم شهدت البلاد في عهده قفزات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات خلدت اسمه في قلوب شعبه.