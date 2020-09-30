رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ترامب: التصويت عبر البريد سيؤدى إلى تزوير غير مسبوق ترامب: لو كان لدينا طريقة أفضل لإدارة الغابات لما حدثت الحرائق ترامب: اتفاق باريس بشأن المناخ «كارثى» بايدن: فى ظل حكم ترمب أصبحنا أكثر ضعفًا وانقسامًا ترامب يتّهم بايدن بأنّه دمية في يد «اليسار الراديكالى» بايدن يتهم ترامب بأنه ألعوبة بيد الرئيس الروسى بوتين ترمب: خلال إدارة أوباما التي كان بايدن جزءا منها حدثت العديد من الاحتجاجات العرقية ترمب لبايدن: أنت لا تتحدث أبدا عن القانون أما نحن فنؤمن بإنفاذ القانون وهو ما تحتاجه هذه البلاد

عالم

عمان تدعو المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب لبنان وليبيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:44 ص
بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي
وكالات
طباعة
شددت سلطنة عُمان على دعمها لقيم التسامح والعمل الجماعي والعيش في سلام مع الجميع، وتمسكها بمبادئ العدل والمساواة، وحسن الجوار، وسيادة القانون.

وأفاد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، في كلمة بلاده التي ألقاها خلال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أن بلاده تنتهج طريق الحوار وتشجع عليه، قائلًا: «نحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، ونؤكد على التسوية السلمية للنزاعات على أساس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي باعتبارها التزامًا، علينا جميعًا الوفاء به».

وأضاف وزير الخارجية العُماني: «تؤكد سلطنة عمان مجددًا، ومن على هذا المنبر الدولي مساندتها للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين».

وشدد «البوسعيدي» على الدعم للبنان، داعيًا المجمع الدولي لمؤازرة جهود إعادة الإعمار ومساعدة لبنان في معالجة آثار الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في ليبيا، أشار إلى أن السلطنة ترحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار والعمل على وضع آليات استئناف إنتاج النفط وتصديره وإدارة الإيرادات لصالح الشعب الليبي، الذي ترجو له عمان الأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الشروع في عملية سلمية تنهي الانقسام، وتبني الوئام والالتئام بين أبناء الشعب الواحد والأرض الواحدة.

ومضى الوزير بدر بن حمد البوسعيدي يقول: «جائحة كوفيد 19 أحدثت تغيّرات كبيرة على حياة الشعوب، ولكنها توجب التكيّف مع أساليب الحياة الجديدة، وعلى المجتمع الدولي واجب إنساني يتمثل في ضمان التوزيع العادل للموارد اللازمة لمكافحة الجائحة، لاسيّما تأمين اللقاحات في المناطق الأقل نموًا والتي تعاني من محدودية المرافق والقدرات الطبية».

ودعا الدول والمؤسسات المانحة إلى بذل ما في وسعها لتيسير عملية إعادة هيكلة الديون وإيلاء عناية خاصة لمساعدة الدول الأكثر تضررًا بما يشجع على تسريع وانسياب عجلة الاقتصاد ويحفز النمو.

وتطرق الوزير العُماني إلى ما وصفها بالخطوات المهمة التي اتخذتها السلطنة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديثه، دعمًا لمتطلبات المرحلة في إطار رؤية عُمان 2020-2040 واستنادًا للمبادئ التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة.

ولفت النظر إلى أن من ضمن الخطوات مبادئ اقتصاد السوق التي يهتدي بها النظام الاقتصادي للسلطنة، الأمر الذي يعزز من قيمة موقعها الجغرافي وأهميته في التجارة الدولية في القرن 21، إلى جانب الاهتمام بدور الشباب ومشاركتهم الفعّالة في مسيرة البناء والتنمية.

وجدد التأكيد على عزم عُمان في الاستمرار بالعمل من أجل تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في المدى الزمني المحدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حبس متهم بهتك عرض طفل فى القاهرة الجديدة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» في أكتوبر

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

الصور

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

ميسى: أتحمل مسئولية أخطائى

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من الاختفاء

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. هشام أصلان يحاور مدحت العدل بصالون الجزويت

حسن حماد: «ماركيوز» لم يكن مفكرًا نظريًا معزولًا عن هموم العصر