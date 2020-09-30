السعودية تحذر من «كارثة بيئية» تهدد دول البحر الأحمر

عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعًا ناقش فيه عددًا من القضايا الإقليمية، وخاصة برنامج إيران النووى، وكارثة بيئية تهدد الدولة المطلة على البحر الأحمر، وخاصة المملكة واليمن.وأكدت مجلس الوزراء السعودي مجددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.وتحدث المجلس، بحسب بيان صدر عقب انتهاء الجلسة، عن عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.وطالب المجلس بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديدا خطيرا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.