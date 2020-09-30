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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسجل «صفر» وفيات جديدة بكورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الأربع سُجلت منها اثنتان في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايتي الجزيرة (وسط) وكسلا (شرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1248 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و610 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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