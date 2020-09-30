اليوم.. افتتاح معرض الفنانة النمساوية باربارا فيليب بـ «التشكيليين»

بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة٬ يفتتح بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض الفنانة النمساوية باربارا فيليب "العزلة الذاتية" والذي يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.كما يتزامن مع افتتاح المعرض حديث مع الفنانة أونلاين حول المعرض وموضوعه عبر تطبيق زووم٬ يبث في السابعة والنصف.يضم المعرض 40 صورة تغطي الفترة من 16 مارس إلى 17 مايو 2020 تصور٬ كيف تغيرت الحياة اليومية تمامًا بالنسبة لملايين البشر حول العالم إزاء أزمة الكوفيد 19، وهذه التغيرات أثارت اهتمام "باربارا فيليب" والتي صورت ما أحدثته الجائحة من غلق الحدود إلى خواء صالات الحفلات الموسيقية والعزلة الاجتماعية لكبار السن. وقد سجلت باربارا فيليب هذه الفترة الاستثنائية في هيئة مذكرات مصورة."باربارا فيليب" فنانة تشكيلية نمساوية تعمل بهولندا والنمسا. وقد درست بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا وباريس. وتم عرض أعمالها في أماكن عديدة مثل فيينا وأمستردام ودبلن. وتركز في أعمالها عن التحولات التي تحدث في الجسم البشري ومدلولاتها التجريدية.